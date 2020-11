Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού ανακαλύφθηκαν κατά τη δική του προεδρική θητεία δήλωσε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση για το εμβόλιο της Moderna, ο οποίος δεν έχει παραδεχθεί την ήττα του.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ειρωνεύτηκε τις ευρωπαϊκές χώρες για την «πανούκλα της Κίνας» όπως την αποκάλεσε, και επιτέθηκε στα αμερικανικά ΜΜΕ.



«Ένα άλλο εμβόλιο μόλις ανακοινώθηκε. Αυτή τη φορά από τη Moderna, 95% αποτελεσματικό. Προς αυτούς τους σπουδαίους «ιστορικούς», θυμηθείτε ότι αυτές οι υπέροχες ανακαλύψεις, που θα τελειώσουν την πανούκλα της Κίνας, πραγματοποιήθηκαν όλες στη βάρδιά μου!» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.



«Δυστυχώς, οι ευρωπαϊκές χώρες τρώνε ξύλο από τον ιό της Κίνας. Τα Fake News (αμερικανικά δίκτυα) δεν τους αρέσει να το αναφέρουν αυτό!» πρόσθεσε σε άλλο tweet.

