Δύο διαβόητοι τζιχαντιστές του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους, γνωστοί με το προσωνύμιο «Beatles», που κρατούνταν από τις κουρδικές δυνάμεις στη Συρία παραδόθηκαν στον αμερικανικό στρατό εξαιτίας της τουρκικής επίθεσης στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο αργότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσπάθησε εκ νέου να δικαιολογήσει την πολιτική του στο Συριακό, εξαπολύοντας νέες απειλές κατά της Άγκυρας.



«Η Τουρκία σχεδίαζε να επιτεθεί στους Κούρδους για πολύ καιρό. Πολεμάνε μεταξύ τους για πάντα. Δεν έχουμε στρατιώτες ή στρατιωτικούς που να βρίσκονται κοντά στην περιοχή της επίθεσης. Προσπαθώ να σταματήσω τους ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ. Μιλώντας και στις δύο πλευρές. Κάποιοι θέλουν να στείλουμε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή και να αρχίσουμε και πάλι έναν νέο πόλεμο. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Άλλοι λένε ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΞΩ, αφήστε τους Κούρδους να πολεμήσουν τις δικές τους μάχες (ακόμη και με την οικονομική μας βοήθεια). Εγώ λέω χτυπήστε την Τουρκία πολύ σκληρά οικονομικά και με κυρώσεις αν δεν παίξουν με τους κανόνες! Παρακολουθώ από κοντά την Τουρκία»

«Στην περίπτωση που η Τουρκία χάσει τον έλεγχο (των τζιχαντιστών μαχητών που κρατούνται από τους Κούρδους στη Συρία) οι ΗΠΑ έχουν ήδη απομακρύνει από τη χώρα και έχουν μεταφέρει σε ασφαλές μέρος, υπό τον έλεγχο του αμερικανικού στρατού, δύο μαχητές του ΙΚ, γνωστούς ως “Beetles” (sic), οι οποίοι είχαν προχωρήσει σε αποκεφαλισμούς στη Συρία», έγραψε ο Τραμπ.

«Είναι οι χειρότεροι των χειρότερων!», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, οι δύο τζιχαντιστές είναι ο Αλεξάντα Έιμον Κότεϊ και ο ελ Σάφι αλ Σέιχ, μέλη μίας τετράδας, στην οποία οι όμηροί τους είχαν δώσει το προσωνύμιο Beatles, εξαιτίας της αγγλικής τους προφοράς.

Οι τέσσερις αυτοί τζιχαντιστές είχαν απάγει, βασανίσει και αποκεφαλίσει κάποιους κρατούμενους, ανάμεσά τους τον Αμερικανό δημοσιογράφο Τζέιμς Φόλεϊ, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2014.



