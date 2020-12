Την αντίθεσή του στην επέκταση του Ανώτατου Δικαστηρίου με ένταξη Δημοκρατικών Δικαστικών έκανε ξεκάθαρη ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από το Twitter του.

Η διαδικασία αυτή που ονομάζεται Court Packing ήρθε κυρίως μετά το θάνατο της Δικαστού Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έμεινε στα χέρια του Τραμπ να το διοικεί.

Στην ουσία, αν δεχτεί ο Τραμπ την επέκταση του Δικαστηρίου, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις τις οποίες μπορεί να καλύψουν Δημοκρατικοί, κάτι που όπως διευκρίνισε δεν έχει σκοπό να αποδεχτεί.

«Εάν οι δύο γερουσιαστές από τη Τζώρτζια χάσουν, κάτι που θα ήταν φρικτό για τη χώρα μας, είμαι το μόνο πράγμα που στέκεται ανάμεσα στην ‘Επέκταση του Δικαστηρίου’ και στη διατήρησή του. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψω την επέκταση του Δικαστηρίου!», τόνισε ο Τραμπ.

