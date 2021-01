Με ένα βίντεο που ανάρτησε στο twitter ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους διαδηλωτές που έχουν εισβάλει στο Καπιτώλιο πως «πρέπει να πάτε σπίτια σας τώρα. Πρέπει να έχουμε ειρήνη».

«Είστε εξαιρετικοί αλλά τωρα πρέπει να αποχωρήσετε», είπε ο Τραμπ λίγα λεπτά μετά το διάγγελμα Μπάιντεν ο οποίος τον κάλεσε να δηλώσει πίστη στο Σύνταγμα της χώρας. Ο Τραμπ στη δήλωση του επανέλαβε ότι οι Δημοκρατικοί τους έκλεψαν τη νίκη στις εκλογές,

Επανέλαβε τους αστήρικτους ισχυρισμούς του για νοθεία στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Statement from President Donald Trump on the anarchy going on in DCpic.twitter.com/pUcLlGS1ie