"Προς τους ηγέτες του Ιράν-ΜΗ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΣΑΣ. Χιλιάδες έχουν ήδη σκοτωθεί η φυλακιστεί από εσάς και ο Κόσμος παρακολουθεί. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν. Θέστε ξανά σε λειτουργία το ίντερνέτ σας και αφήστε τους δημοσιογράφους να το χρησιμοποιούν ελεύθερα! Σταματήστε να σκοτώνετε τον υπέροχο ιρανικό λαό!".

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!