Εξουδετερώθηκε ο διάδοχος του Αλ Μπαγκντάντι σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter.

Όπως αναφέρει ο Τραμπ το άτομο που θα διαδεχόταν τον Μπαγκντάντι είναι επίσης νεκρό από τα αμερικανικά πυρά, χωρίς ωστόσο να γνωστοποιεί το όνομά του.



Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!