Νέα προειδοποίηση στην Άγκυρα για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της αμερικανοτουρκικής συμφωνίας για εκεχειρία στη Συρία απηύθυνε την Παρασκευή Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπιζόμενος παράλληλα την απόφασή του για επιστροφή των Αμερικανών στρατιωτών από τη χώρα.



«H Τουρκία καταλαβαίνει απόλυτα ότι δεν πρέπει να ανοίξει πυρ κατά των Κούρδων καθώς αποχωρούν από τη Ζώνη Ασφαλείας για άλλες σχετικά κοντινές περιοχές. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι θα επιβληθούν βαριές κυρώσεις για τυχόν παραβιάσεις της συμφωνίας. Πάμε καλά! Το ISIS τέθηκε υπό έλεγχο από τους Κούρδος με τους Τούρκους έτοιμους να παρέμβουν αν χρειαστεί…» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο αμερικανός πρόεδρος.

«Οι ΗΠΑ έχουν κερδίσει τρισεκατομμύρια δολάρια σε πλούτο από το Νοέμβριο του 2016. Όλοι οι άλλοι (οι άλλες χώρες) είναι πολύ κάτω. Η δύναμη μας είναι Οικονομική προτού αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε το νέο μας Στρατό, μια πολύ καλύτερη εναλλακτική. Το πετρέλαιο είναι εξασφαλισμένο. Οι στρατιώτες έφυγαν και αφήνουν τη Συρία για άλλα μέρη, και στη συνέχεια επιστρέφουν στην πατρίδα! Υποτίθεται ότι θα μέναμε εκεί για 30 ημέρες. Αυτό ήταν πριν από 10 χρόνια. Όταν αυτοί οι ηλίθιοι σχολιαστές που μιλούν για σφάλμα στη Μέση Ανατολή εδώ και 20 χρόνια ρωτάνε τι κερδίζουμε από τη συμφωνία, τότε λέω απλά, το πετρέλαιο, και φέρνουμε πίσω τους στρατιώτες μας, και το ISIS είναι υπό έλεγχο!»

