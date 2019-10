Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ του έχει στοιχίσει μεταξύ 2 και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία θα είχε κερδίσει, εάν είχε συνεχίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του αντί να ασχοληθεί με την πολιτική.

Όμως, επισήμανε μιλώντας σε δημοσιογράφους, «Εάν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα το έκανα στη στιγμή, διότι ποιος νοιάζεται, εάν μπορείς να το αντέξεις, τι διαφορά έχει;».

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατύπωσε την ενόχλησή του, επειδή αναγκάστηκε να πάρει πίσω την απόφασή του να φιλοξενήσει τη Σύνοδο της G7 τον Ιούνιο στο θέρετρό του Trump National Doral στην περιοχή του Μαϊάμι.

Τα σχέδιά του να διεξαχθεί η Σύνοδος στο γκολφ κλαμπ του μεγιστάνα προκάλεσε τις επικρίσεις τόσο των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών, που υποστήριξαν ότι δίνει την εντύπωση ότι επωφελείται από την ιδιότητά του να είναι πρόεδρος.

«Είτε χάσω 2 δισεκατομμύρια δολάρια ή λιγότερα, δεν έχει καμία διαφορά. Δεν με νοιάζει» υπογράμμισε ο Τραμπ.

«Το κάνω για τη χώρα. Το κάνω για τους πολίτες».

Όπως σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα πραγματοποιούσε τη Σύνοδο της G7 στο Ντόραλ χωρίς κανένα κόστος σε βάρος των Αμερικανών φορολογούμενων, όμως τώρα αναζητά άλλους χώρους.

«Δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο συναρπαστικό ή ωραίο» τόνισε.

Doral in Miami would have been the best place to hold the G-7, and free, but too much heat from the Do Nothing Radical Left Democrats & their Partner, the Fake News Media! I’m surprised that they allow me to give up my $400,000 Plus Presidential Salary! We’ll find someplace else!