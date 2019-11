Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι «ξέρει ακριβώς» ποιος είναι ο νέος αρχηγός της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, ο διάδοχος του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, η ταυτότητα του οποίου παραμένει ασαφής.

«Το Ισλαμικό Κράτος έχει έναν νέο ηγέτη. Γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι», έγραψε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε μήνυμά του στο Twitter, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

ISIS has a new leader. We know exactly who he is!