Την αναβολή των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου (3 Νοεμβρίου) πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «για να αποφευχθεί η απάτη που ενδέχεται να ανακύψει από την ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου».



Ο Τραμπ έγραψε στο Twitter την Πέμπτη ότι η ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου θα οδηγήσει σε «τις πιο ανακριβείς και δόλιες εκλογές» στην ιστορία των ΗΠΑ.



«Θα είναι μεγάλη ντροπή για τις ΗΠΑ. Καθυστερήστε τις εκλογές έως ότου οι άνθρωποι μπορούν να ψηφίσουν σωστά, με ασφάλεια και ασφάλεια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο Ρεπουμπλικανός αμερικανός πρόεδρος βυθίζεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις έναντι του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, καθώς η κοινή γνώμη επικρίνει τους χειρισμούς του όσον αφορά την πανδημία του κορωνοϊού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένα έχει αμφισβητήσει την εγκυρότητα των εκλογών μέσω ταχυδρομείου. Στο πλαίσιο αυτό, την περασμένη εβδομάδα, υποστήριξε ότι ξένες κυβερνήσεις θα πλαστογραφούσαν «εκατομμύρια» ψήφους μέσω ταχυδρομείου.

Οι ημερομηνίες των αμερικανικών εκλογών καθορίζονται από το Κογκρέσο. Το αμερικανικό Σύνταγμα δεν προβλέπει καμία καθυστέρηση στην ορκωμοσία του εκάστοτε προέδρου, που αυτή τη φορά είναι προγραμματισμένη για το 2021.

Mail-In Voting is already proving to be a catastrophic disaster. Even testing areas are way off. The Dems talk of foreign influence in voting, but they know that Mail-In Voting is an easy way for foreign countries to enter the race. Even beyond that, there’s no accurate count!