Νέο ξέσπασμα του Ντόναλντ Τραμπ κατά των Αμερικανικών ΜΜΕ για τις επικρίσεις που δέχεται στην πολιτική του στο Συριακό. Ο αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι σιωπούσαν στην πολιτική που ακολουθούσε ο προκάτοχός του Ομπάμα ενώ στη Συρία είχαν σκοτωθεί μισό εκατομμύρια άνθρωποι.

«Είμαι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να αγωνιστεί για την ασφάλεια των στρατευμάτων μας και να τους φέρει στο σπίτι από τους γελοίους και δαπανηρούς Ατελείωτους Πολέμους» δηλώνει στο λογαριασμό του στο Twitter:

«Περίπου 500.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Συρία, ενώ ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν πρόεδρος & οδηγούσε σε "πολιτική διευθέτηση" σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πιο εξοργισμένα τις τελευταίες 72 ώρες για την πολιτική μας στη Συρία από ό, τι ήταν σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια 7 ετών σφαγής».

«Είμαι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να αγωνιστεί για την ασφάλεια των στρατευμάτων μας και να τους φέρει στο σπίτι από τους γελοίους και δαπανηρούς Ατελείωτους Πολέμους, και περιφρονείται. Στους Δημοκρατικούς πάντα άρεσε αυτή τη θέση, μέχρι που την πήρα. Στους Δημοκρατικούς άρεσαν πάντα οι τοίχοι, μέχρι να τους χτίσω. Βλέπετε τι συμβαίνει εδώ;»



I am the only person who can fight for the safety of our troops & bring them home from the ridiculous & costly Endless Wars, and be scorned. Democrats always liked that position, until I took it. Democrats always liked Walls, until I built them. Do you see what’s happening here?