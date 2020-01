Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταποδώσουν γρήγορα και «ίσως κατά δυσανάλογο τρόπο» αν το Ιράν πλήξει οποιονδήποτε Αμερικανό ή αμερικανικό στόχο, προειδοποίησε απόψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτές οι αναρτήσεις στα μέσα θα χρησιμεύσουν ως γνωστοποίηση στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στην περίπτωση που το Ιράν πλήξει οποιονδήποτε Αμερικανό ή στόχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταποδώσουν γρήγορα και πήρως και ίσως κατά δυσανάλογο τρόπο. Αυτή η γνωστοποίηση δεν απαιτείται, αλλά μολαταύτα δίνεται», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter, σε μια ανάρτηση που φαίνεται να απευθύνεται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!