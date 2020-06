Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump έγραψε την Τετάρτη στο Twitter ότι το μόνο κοινό που μπορεί να έχει με τον Barack Obama είναι ότι απέλυσε τον πρώην υπουργό Άμυνας, James Mattis.

Ο Mattis υπηρέτησε ως διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Obama, αλλά απομακρύνθηκε για τις απόψεις του για το Ιράν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που καποιο τον αποκαλούν «τρελό σκυλί». Ως Υπουργός Άμυνας του Προέδρου Trump, ο Mattis ήθελε ο πρόεδρος να κρατήσει τα αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία. Όταν ο Trump αρνήθηκε, ο Mattis υπέβαλε την παραίτησή του. Ο Trump επιτάχυνε την ημερομηνία παραίτησής του και ισχυρίστηκε ότι ο Mattis απολύθηκε.

Μετά τον χειρισμό του Trump στις διαμαρτυρίες του George Floyd, ο Mattis εξόρισε τον Trump σε ένα άρθρο στο The Atlantic. Ο Mattis είπε ότι ο Trump ήταν «ο πρώτος πρόεδρος στη ζωή μου που δεν προσπαθεί να ενώσει τον αμερικανικό λαό - ούτε καν προσποιείται ότι προσπαθεί.»

«Μπορούμε να ενωθούμε χωρίς αυτόν», συνέχισε ο Mattis, «αντλώντας από τις δυνάμεις που είναι εγγενείς στην κοινωνία μας».

Ο Trump χαρακτήρισε τον Mattis τον «πιο υπερτιμημένο στρατηγό στον κόσμο» στο Twitter.

Probably the only thing Barack Obama & I have in common is that we both had the honor of firing Jim Mattis, the world’s most overrated General. I asked for his letter of resignation, & felt great about it. His nickname was “Chaos”, which I didn’t like, & changed to “Mad Dog”...