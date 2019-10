Toυς λόγους του "αδειάσματος" των Κούρδων συμμάχων τους στη βόρεια Συρία επιχειρεί να εξηγήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη σκιά της ανακοίνωσης της απόφασης της Ουάσινγκτον να απομακρύνει τα αμερικανικά στρατεύματα από την περιοχή επ' ωφελεία της Τουρκίας.

Ο Τραμπ υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ αναλώθηκαν για πολύ καιρό σε έναν άσκοπο γι' αυτούς πόλεμο, τόνισε πως όταν απευθύνθηκε στην Ευρώπη για να πάρει στα εδάφη της τους αιχμάλωτους μαχητές του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους, η απάντηση ήταν αρνητική και σημείωσε πως αφήνει, πλέον, την Τουρκία, την Ευρώπη, το Ιράν, το Ιράκ, τη Ρωσία και τους Κούρδους να... τα βγάλουν πέρα μόνοι τους στη "γειτονιά" τους. "Οι Κούρδοι πολέμησαν μαζί μας, ωστόσο πληρώθηκαν με τεράστια ποσά και τους δώσαμε εξοπλισμό για να το κάνουν. Πολεμούσαν την Τουρκία για δεκαετίες" αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η απόφαση του αμερικανού προέδρου συναντά έντονες αντιδράσεις τόσο όσον αφορά τους Δημοκρατικούς, όσο και τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ παρασκηνιακά υπάρχει έντονη αντίδραση και από αξιωματούχους του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Ενδεικτική ήταν η στάση του Λίντσεϊ Γκράχαμ. Ο Αμερικανός Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, σύμμαχος του Τραμπ, επέκρινε με σφοδρότητα τον αμερικανό πρόεδρο για την απόφασή του, δηλώνοντας μεταξύ άλλων, ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναβίωση του ISIS, να επηρεάσει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και θα αποτελέσει «στίγμα» στην τιμή της Αμερικής. "Αν οι αναφορές του Τύπου είναι ακριβείς, αυτό είναι καταστροφή σε εξέλιξη" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση Τραμπ αναλυτικά

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποτίθεται θα βρίσκονταν στη Συρία για 30 ημέρες, κι αυτό πριν από πολλά χρόνια. Ωστόσο, παραμείναμε και μπήκαμε όλο και πιο βαθιά στη μάχη χωρίς προφανή σκοπό. Όταν έφτασα στην Ουάσινγκτον, το ISIS δρούσε ανεξέλεγκτα στην περιοχή. Γρήγορα εξουδετερώσαμε το 100% του χαλιφάτου του ISIS, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων μαχητών του ISIS, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν από την Ευρώπη.

"Ωστόσο, η Ευρώπη δεν τους ήθελε πίσω, μάς είπαν να τους κρατήσουμε στς ΗΠΑ. Είπα «όχι», σας κάναμε μια μεγάλη χάρη και τώρα θέλετε από εμάς να τους κρατήσουμε στις φυλακές μας, έναντι τεράστιου κόστους. Είναι δικοί σας για να τους δικάσετε. Είπαν πάλι «όχι», σκεπτόμενοι, όπως πάντα, πως οι ΗΠΑ είναι το κορόιδο στο ΝΑΤΟ, στο εμπόριο, παντού.

"Οι Κούρδοι πολέμησαν μαζί μας, ωστόσο πληρώθηκαν με τεράστια ποσά και τους δώσαμε εξοπλισμό για να το κάνουν. Πολεμούσαν την Τουρκία για δεκαετίες. Συγκρατούσα αυτό τον πόλεμο για τρία χρόνια, ωστόσο έχει έρθει η ώρα να τελειώνουμε με αυτούς τους γελοίους, ατελείωτους πολέμους, πολλοί εκ των οποιών είναι φυλετικοί, και να φέρουμε τους στρατιώτες μας πίσω στο σπίτι. ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ.

"Η Τουρκία, η Ευρώπη, το Ιράν, το Ιράκ, η Ρωσία και οι Κούρδοι πρέπει, τώρα, να κατανοήσουν την κατάσταση και τι θέλουν να κάνουν με τους αιχμάλωτους μαχητές του ISIS στη "γειτονιά" τους. Όλοι τους μισούν το ISIS, έχουν υπάρξει αντίπαλοι για χρόνια. Βρισκόμαστε 7.000 μίλια μακριά και θα συγκρουστούμε ξανά με το ISIS αν ξαναβρεθούν κοντά μας!».

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,.....