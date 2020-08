Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έριξε για ακόμη μια φορά τα πυρά του στον προεδρικό αντίπαλό του, Τζο Μπάιντεν, για τον οποίο είπε ότι «δεν φεύγει ποτέ από το υπόγειο του».

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο αμερικανός πρόεδρος είπε:

«Ήταν στη Μεγάλη Πολιτεία του Τέξας αυτήν την εβδομάδα και εξήγησε ότι οι Ριζοσπαστικοί Αριστεροί που δεν κάνουν τίποτα, με επικεφαλής τον μεγάλο ηγέτη τους, κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν (που δεν φεύγει ποτέ από το υπόγειό του), τάσσονται κατά του «πετρελαίου, της βενζίνης, των όπλων και του Θεού» (Oil, Gas, Guns, & God).

«Πρέπει να είναι δύσκολο να κερδίσεις το Τέξας σε αυτήν την πλατφόρμα!» προσέθεσε.

