Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε την Τετάρτη τον Τζάστιν Τριντό «διπρόσωπο» αφότου ο καναδός πρωθυπουργός εμφανίστηκε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ να χλευάζει τον αμερικανό πρόεδρο από κοινού με τον Μπόρις Τζόνσον, τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Μαρκ Ρούτε.



«Και, ειλικρινά με τον Τριντό, είναι ένας καλός τύπος», πρόσθεσε ο πρόεδρος μετά από μια μακρά παύση κατά τη συνάντησή του με τον καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ.



Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Τριντό τον χλεύασε επειδή ήταν επικριτικός για τη στάση του Καναδά καθώς δεν δίνει το προβλεπόμενο 2% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη.



«Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός τύπος, αλλά ξέρετε την αλήθεια. Δεν πληρώνει 2%, και θα πρέπει να πληρώνουν 2%... Είναι ο Καναδάς. Έχουν χρήματα. Και θα πρέπει να πληρώνουν 2%. Έτσι τον ξεμπρόστιασα γι’ αυτό, και είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν ευχαριστημένος, αλλά έτσι είναι. Κοίτα, εκπροσωπώ τις ΗΠΑ και θα πρέπει να πληρώνει περισσότερο από ό, τι πληρώνει. Και το καταλαβαίνει. Έτσι μπορώ να φανταστώ ότι δεν είναι τόσο χαρούμενος. Αλλά έτσι είναι» ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος δίπλα στην αμήχανη Μέρκελ.

Ο Τραμπ παρέθεσε γεύμα στους ηγέτες της Ελλάδας, Τουρκίας, Λετονίας, Εσθονίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Λιθουανίας, Πολωνίας και Βρετανίας– χώρες που δαπανούν για την άμυνα πέραν του 2% του ΑΕΠ τους– στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, και μετά γνωστοποίησε ότι ξεκαθάρισε θα αποχωρήσει χωρίς κοινή συνέντευξη Τύπου των ηγετών της Συμμαχίας. «Έχουμε κάνει πολλές το τελευταίο διήμερο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε το επίμαχο βίντεο με πρωταγωνιστή τον Τριντό:

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP