Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα φύγει στη 1:30 (ώρα Ελλάδος) από το στρατιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται για θεραπεία για κορωνοϊό. Σε tweet του υποστήριξε ότι αισθάνεται εξαιρετικά.

"Θα φύγω από το σπουδαίο Ιατρικό Κέντρο Walter Reed σήμερα στις 6:30 μ.μ. Αισθάνομαι πολύ καλά! Μην φοβάστε τον Covid. Μην τον αφήσετε να κυριαρχήσει στη ζωή σας. Έχουμε αναπτύξει, κάτω από τη διοίκηση Tραμπ, μερικά πραγματικά σπουδαία φάρμακα και γνώσεις. Νιώθω καλύτερα από ό,τι πριν από 20 χρόνια!" αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε την απόφασή του να βγει από το στρατιωτικό νοσοκομείο και να κάνει μια σύντομη βόλτα με αυτοκίνητο, μετά τις σφοδρές επικρίσεις που δέχτηκε ότι θέτει τον ίδιο και τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

"Αναφέρεται ότι τα Μέσα ενημέρωσης αναστατώθηκαν επειδή μπήκα σε ένα ασφαλές όχημα για να ευχαριστήσω τους πολλούς οπαδούς και υποστηρικτές που στέκονταν έξω από το νοσοκομείο για πολλές ώρες, ακόμη και ημέρες, για να τιμήσουν τον πρόεδρό τους. Αν δεν το έκανα, τα Μέσα θα έλεγαν ότι ήμουν αγενής", έγραψε στο Twitter.



Σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου CNN, ο πρόεδρος των ΗΠΑ την Κυριακή ασκούσε πιέσεις για να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, φοβούμενος ότι θα φανεί "αδύναμος" στην κοινή γνώμη.

Θετική στον κορωνοϊό ανακοίνωσε νωρίτερα τη Δευτέρα πως είναι (και) η εκπρόσωπος Τύπου της προεδρίας, Κέιλι ΜακΕνάνι. Όπως ανέφερε στο Twitter θα μπει σε καραντίνα και θα εργάζεται από το σπίτι.



Ο Τσαντ Γκιλμάρτιν, υψηλόβαθμο στέλεχος στο Γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου, βρέθηκε θετικός στον νέο κορωνοϊό, μετέδωσε επίσς το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News. Ο Γκιλμάρτιν είναι πρώτος αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου και εξάδελφος του συζύγου της Κέιλι ΜακΕνάνι.



Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, άλλο ένα μέλος του Γραφείου Τύπου, η Κάρολιν Λίβιτ, έχει προσβληθεί από τον ιό. Ένας δημοσιογράφος του Bloomberg, με ανάρτηση στο Twitter, ανέφερε ότι έχουν βρεθεί θετικά και άλλα στελέχη του Λευκού Οίκου.



