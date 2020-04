Εντολή στο Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό να «πυροβολήσει και να καταστρέψει» όποια ιρανικά σκάφη παρενοχλήσουν αμερικανικά σκάφη ανακοίνωσε πως έδωσε Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter: «Έδωσα εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολήσουν και να καταστρέψουν όποιο και όλα τα Ιρανικά σκάφη, εάν παρενοχλήσουν τα πλοία μας στην θάλασσα».

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.