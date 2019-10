Το ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρώην πρώτη κυρία, πρώην υπουργός Εξωτερικών και ατυχήσασα αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές του 2016 Χίλαρι Κλίντον δεν τρέφουν ακριβώς αμοιβαία αισθήματα εκτίμησης και σεβασμού δεν κρύβεται.

Πέρα από τις αναρίθμητες πολιτικές διαφωνίες τους, οι δυο τους συνεχίζουν να ανταλλάσσουν συχνά φαρμακερά βέλη, ιδίως μέσω Twitter.

Αντιμέτωπος με διαδικασία παραπομπής που θεωρητικά θα μπορούσε να οδηγήσει στην καθαίρεσή του, ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου είναι τις τελευταίες ημέρες ακόμα πιο ενεργός, ακόμα πιο επιθετικός, ακόμα πιο απρόβλεπτος στις αναρτήσεις του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που προτιμά.

Χθες Τρίτη, μεταξύ μιας ανάρτησής του για τις ακροάσεις στο Κογκρέσο, που αποκάλεσε «παρωδία δικαιοσύνης», και μιας άλλης με την οποία ευχαριστούσε έναν αστυνομικό στη Μινεάπολις για την υποστήριξή του, ο δισεκατομμυριούχος υπέδειξε στην άλλοτε αντίπαλό του, με εμφανή καγχασμό, χρησιμοποιώντας τη βαριά προσβλητική ταμπέλα που της έχει φορέσει, να δοκιμάσει ξανά τις πιθανότητές της.

«Νομίζω ότι η απατεώνισσα Χίλαρι Κλίντον θα έπρεπε να μπει στην κούρσα [των Δημοκρατικών] και να κλέψει το χρίσμα από την υπεραριστερή Ελίζαμπεθ Ουόρεν», πέταξε ο Ρεπουμπλικάνος, πριν θέσει ως «όρο» η αντίπαλός του να λογοδοτήσει για «όλα» τα «εγκλήματά της» [1].

I think that Crooked Hillary Clinton should enter the race to try and steal it away from Uber Left Elizabeth Warren. Only one condition. The Crooked one must explain all of her high crimes and misdemeanors including how & why she deleted 33,000 Emails AFTER getting “C” Subpoena!