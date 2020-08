Διαψεύδει ο Ντόναλντ Τραμπ τις αναφορές ότι ο Λευκός Οίκος επικοινώνησε με τον κυβερνήτη της Νότιας Ντακότα σχετικά με το ενδεχόμενο να προστεθεί το πρόσωπό του στο Όρος Ράσμορ.

Ωστόσο, στο tweet του φάνηκε ότι δεν τον «χαλάει» σαν ιδέα κάτι τέτοιο, καθώς ο ίδιος θεωρεί ότι τα κατορθώματά του ως πρόεδρος των ΗΠΑ είναι τόσα που θα μπορούσε να σταθεί άξια δίπλα στα πρόσωπα των Τζορτζ Ουάσινγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Θίοντορ Ρούζβελτ και Αβραάμ Λίνκολν.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw