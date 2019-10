Νέο αλλοπρόσαλλο τιτίβισμα του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συρία.

Επιστράτευσε μέχρι και τον … Ναπολέοντα για να δικαιολογήσει το πράσινο φως που έδωσε στον Ερντογάν για επέμβαση στη Συρία. Αυτή τη φορά, αξιοποίησε τη συμφωνία του Σύρου προέδρου Άσαντ με τους Κούρδους και την έλευση συριακών στρατευμάτων στο μέτωπο της βορειοανατολικής Συρίας.

Ο Τραμπ έγραψε ότι μετά την ολοκληρωτική νίκη επί του Ισλαμικού Κράτους, απομάκρυνε αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία με το σκεπτικό να αφήσει τη Συρία και τον Άσαντ να προστατεύσουν τους Κούρδους και να πολεμήσουν για τα δικά τους εδάφη.

....and Assad to protect the land of our enemy? Anyone who wants to assist Syria in protecting the Kurds is good with me, whether it is Russia, China, or Napoleon Bonaparte. I hope they all do great, we are 7,000 miles away!