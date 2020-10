Βίντεο τεσσάρων λεπτών, στο οποίο δηλώνει ότι νιώθει πολύ καλύτερα από όταν εισήχθη στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed με ήπια συμπτώματα κορωνοϊού ανέβασε στο τουίτερ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ότι «θα επιστρέψει σύντομα».

«Όταν ήρθα εδώ, δεν ήμουν πολύ καλά. Αρχίζω να αισθάνομαι πολύ καλύτερα τώρα, δουλεύουμε σκληρά ώστε να αναρρώσω πλήρως», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι «νομίζω ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψω, αδημονώ να τελειώσω την προεκλογική εκστρατεία όπως την άρχισα. Είναι ακόμη ανάγκη να ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της».

Αναγνώρισε δε πως «η επόμενη περίοδος, οι επόμενες λίγες ημέρες, θα είναι η αληθινή δοκιμασία» ως προς την πορεία της ανάρρωσής του σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μια-δυο μέρες», ενώ ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλους όσοι του ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στις ΗΠΑ και διεθνώς.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής γιατρός της αμερικανικής προεδρίας, Σον Κόνλεϊ, σε δελτίο τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα διευκρίνισε οτι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη εντελώς «εκτός κινδύνου», αλλά η ομάδα των ιατρών του στο στρατιωτικό νοσοκομείο είναι «συγκρατημένα αισιόδοξη», καθώς η κατάστασή του «εξελίσσεται καλά».

Ο Τραμπ «πέρασε μεγάλο μέρος του απογεύματος ασκώντας τα καθήκοντά του, και σηκώθηκε και κινήθηκε στο δωμάτιό του χωρίς δυσκολία», ανέφερε ο Κόνλεϊ συμπληρώνοντας ότι παραμένει απύρετος.

Νωρίτερα, πηγή προσκείμενη στην αμερικανική προεδρία ενήμερη για την κατάστασή του είχε δηλώσει πως οι ενδείξεις του Τραμπ ήταν «ανησυχητικές» προκαλώντας σύγχυση, καθώς ο επικεφαλής ιατρός του Λευκού Οίκου ειχε παρουσιασει εντελώς αντίθετη εικόνα. .

Στον Αμερικανό πρόεδρο χορηγήθηκε χθες η δεύτερη δόση του φαρμάκου ρεμδεσιβίρη, που χρησιμοποιείται πειραματικά για την αντιμετώπιση της COVID-19. Σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν έχει διαπιστωθεί καμία επιπλοκή ούτε παρενέργεια.

Στο μεταξύ, πριν από λίγη ώρα, η κόρη του Ιβάνκα Τραμπ, σε ανάρτησή της στο τουίτερ έγραψε για τον πατέρα της ότι «τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει από το να εργάζεται για τους Αμερικάνους. Ανεξάντλητος!».

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS! 🇺🇸 pic.twitter.com/2ZSat782qe