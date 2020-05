Επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Προαναγγέλλει μάλιστα και μέτρα κατά των πρακτικών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook, τοInstagram, Twitter και Google χωρίς να διευκρινήσει ποια μπορεί να είναι αυτά.

Στην ίδια ανάρτηση υπάρχει βίντεο της συντηρητικής blogger Μισέλ Μάλκιν, η οποία μεταξύ άλλων καταγγέλλει ότι κλείνουν σελίδες πατριωτών και πως δεν περίμενε όταν έβαζε μια σημαία στα κοινωνικά της δίκτυα πριν από 20 χρόνια, ότι μπορεί μια μέρα να «αποσυνδέσουν» τη σελίδα της εξαιτίας των απόψεων που εκφράζει.

The Radical Left is in total command & control of Facebook, Instagram, Twitter and Google. The Administration is working to remedy this illegal situation. Stay tuned, and send names & events. Thank you Michelle! https://t.co/ZQfcfD3Hk9