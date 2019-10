Σε νέα, τρίμηνη αναβολή του Brexit, έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, συμφώνησαν οι 27 χώρες της ΕΕ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

"Οι 27 της ΕΕ συμφώνησαν να δεχθούν το αίτημα της Βρετανίας για μια ευέλικτη αναβολή του Brexit ώς τις 31 Ιανουαρίου 2020", επισήμανε ο Τουσκ στο Twitter. Διευκρίνισε μάλιστα ότι η απόφαση αυτή θα επισημοποιηθεί μέσω γραπτής διαδικασίας.

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ήταν αρχικά διατεθειμένος να επιτρέψει μόνο μια ολιγοήμερη «τεχνική» παράταση του Brexit. To Παρίσι τελικά συμφώνησε, θέτοντας όμως όρους.

Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει μεν την 31η Ιανουαρίου 2020 ως καταληκτική ημερομηνία για το Brexit, δίνει όμως στη Βρετανία τη δυνατότητα να αποχωρήσει από την ΕΕ στις 30 Νοεμβρίου ή τις 31 Δεκεμβρίου σε περίπτωση που το βρετανικό κοινοβούλιο εγκρίνει εγκαίρως τη συμφωνία διαζυγίου, σύμφωνα με το έγγραφο που έχει περιέλθει στην κατοχή του AFP.

Εξάλλου, το κείμενο συνοδεύεται από μία πολιτική διακήρυξη στην οποία η ΕΕ δικαιολογεί την απόφασή της, αποκλείει κάθε επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας αποχώρησης και ζητεί τον διορισμό ενός Ευρωπαίου επιτρόπου από τη Βρετανία.

Η συνεδρίαση των πρεσβευτών των 27 χωρών μελών της ΕΕ πραγματοποιήθηκε στη Δευτέρα στις Βρυξέλλες έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο έντονων διαβουλεύσεων, κυρίως μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον που συνομίλησαν τηλεφωνικά.

Οι 27 αποφάσισαν να μην αναμένουν την απόφαση των Βρετανών βουλευτών, οι οποίοι το απόγευμα αναμένεται να αποφασίσουν για τη διεξαγωγή ή μη πρόωρων εκλογών, κάτι που επιθυμεί ο Τζόνσον. «Η ΕΕ δεν θέλει να αντιδρά, αλλά να διατηρήσει την πίεση για την έγκριση της συμφωνίας αποχώρησης», επεσήμανε διπλωματική πηγή.

Οι 27 χώρες έχουν συμφωνήσει να αποφασίσουν για τη νέα αναβολή του Brexit με γραπτή διαδικασία μεταξύ των ηγετών των χωρών, χωρίς να απαιτείται η σύγκληση έκτακτης συνόδου κορυφής.

Μία επίσημη απόφαση για την τρίμηνη παράταση της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ μέχρι την 31η Ιανουαρίου, θα ληφθεί την Τρίτη ή την Τετάρτη, δήλωσε εξάλλου υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Η Τετάρτη είναι μία ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία αποχώρησης της 31ης Οκτωβρίου που ισχύει μέχρι σήμερα για την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ.

Η πρόταση που έχει προαναγγείλει ο βρετανός πρωθυπουργός ακολουθεί την απόρριψη από τη Βουλή των Κοινοτήτων του σφιχτού χρονοδιαγράμματος που είχε προτείνει ο ίδιος για τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου και της συμφωνίας του Brexit, καθώς και την υποβολή αιτήματος προς την ΕΕ για νέα τρίμηνη παράταση της διαδικασίας του Άρθρου 50.

Για να εγκριθεί η πρόταση του πρωθυπουργού για εκλογές θα πρέπει να συναινέσουν τα 2/3 των βουλευτών, κάτι που φαντάζει απίθανο με βάση τις δηλώσεις της αντιπολίτευσης.



The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.