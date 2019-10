«Είναι σημαντικό όλη η ΕΕ να είναι ενωμένη πίσω από την Κύπρο. Πρέπει να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα ότι η ΕΕ υποστηρίζει τις αρχές του κράτους δικαίου», ανέφερε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ακόμη πως ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τουσκ για όλες τις εξελίξεις στην κυπριακή ΑΟΖ και τις νέες τουρκικές παραβιάσεις, λέγοντας πως «αποτελούν μία άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της επιθετικής συμπεριφοράς της Τουρκίας».

O Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη σημερινή συνάντηση, ενόψει και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-18 Οκτωβρίου, στο οποίο θα συζητηθούν οι τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει τις παράνομες δραστηριότητες, λέγοντας ότι δεν υπονομεύουν μόνο τις προσπάθειες επανέναρξης της διαδικασίας στο Κυπριακό, αλλά και τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

Σε σχετικό tweet του λέει πως: «Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει τις ανησυχίες μας σχετικά με τις κινήσεις της, που μπορεί να οδηγήσουν σε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Και δεν θα δεχτούμε ποτέ οι πρόσφυγες να εργαλειοποιούνται και να χρησιμοποιούνται για να μας εκβιάζει. Οι χθεσινές απειλές του Προέδρου Ερντογάν είναι εντελώς εκτός τόπου.»

Turkey must understand that our main concern is that their actions may lead to another humanitarian catastrophe. And we will never accept that refugees are weaponised and used to blackmail us. President Erdogan’s threats of yesterday are totally out of place.