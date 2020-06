Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία βίντεο που δείχνει τούρκο κυβερνητικό υπάλληλο να χαστουκίζει Σύρο πρόσφυγα που βοσκούσε τα πρόβατά του στη νοτιοανατολική τουρκική περιφέρεια Σανλιούρφα.

Σύμφωνα με το alarabiya, ο Σύρος Αχμέντ Χιλάλ ακούγεται στο βίντεο να απαντά στις ερωτήσεις των ανδρών, που όπως φαίνεται είναι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών Επιχειρήσεων (TİGEM). Στη συνέχεια ο Τούρκος κυβερνητικός υπάλληλος τον χαστουκίζει δυο φορές στο πρόσωπο με δύναμη.

A Syrian refugee shepherd identifying himself as Ahmed Hilal was violently slapped by Turkish government employees in the Ceylanpınar district of Şanlıurfa province in southeastern #Turkey, according to a video that has stirred outrage.#Syrianhttps://t.co/e8ldjApNmf pic.twitter.com/VxviYtgsRC