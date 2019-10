Συνεχίζεται για τρίτη η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στην βορειοανατολική Συρία με την κωδική ονομασία «Πηγή της Ειρήνης».

Ο τουρκικός στρατός ανακοίνωσε ότι «εξουδετέρωσε» 49 Κούρδους μαχητές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την αρχή της επιχείρησης σε 277.

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος, Φουάτ Οκτάι δήλωσε στο TRT World, ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα συνεχιστεί έως ότου η βόρεια Συρία εκκαθαριστεί από «τρομοκράτες». Η Άγκυρα, πρόσθεσε, δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία διαδρόμου «τρομοκρατίας» ή τη δημιουργία κράτους στην περιοχή.

Ανησυχία προκάλεσε το Tweet του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο οποίο απαριθμεί τις τρεις επιλογές που έχει στη διάθεσή της η Ουάσιγκτον: αποστολή στρατευμάτων στην περιοχή, οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία και διαμεσολάβηση για να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων.

«Έχουμε μία από τις τρεις επιλογές: Να στείλουμε χιλιάδες στρατεύματα και να κερδίσουμε Στρατιωτικά, να πλήξουμε την Τουρκία πολύ σκληρά Οικονομικά και με Κυρώσεις, ή να διαμεσολαβήσουμε για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων!», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

....We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!