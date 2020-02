Σύροι αντάρτες που στηρίζονται από την Τουρκία κατέρριψαν σήμερα ένα ελικόπτερο που πιστεύεται ότι ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας στην πόλη Ναϊράμπ της επαρχίας Ιντλίμπ, μετέδωσε το κρατικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ των τουρκικών και των συριακών δυνάμεων στη συριακή επαρχία.

