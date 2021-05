Η Τουρκία κάλεσε σήμερα Δευτέρα το Ισραήλ να «σταματήσει τις επιθέσεις του» εναντίον των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ μετά τις νέες βίαιες συγκρούσεις που προκάλεσαν τον τραυματισμό εκατοντάδων ανθρώπων στην πλατεία των Τζαμιών.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να επιτίθεται εναντίον των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ και να εμποδίσει τους κατακτητές και τους εποίκους να εισέρχονται στο άγιο Τζαμί (του αλ-Άκσα)», δήλωσε στο Twitter ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, αποδίδοντας στις ισραηλινές αρχές «όλη την ευθύνη για τις βιαιότητες».

«Ο κόσμος οφείλει να δράσει για να βάλει τέλος σ' αυτή την ατελείωτη ισραηλινή επίθεση εναντίον μη ένοπλων πολιτών στη γη τους», πρόσθεσε.

Israel must stop attacking Palestinians in Jerusalem and prevent the occupiers/settlers from entering the Holy Mosque. Israel bears sole responsibility for any violence. The world must act to stop this never-ending Israeli aggression against unarmed civilians in their own land.