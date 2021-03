Γνωστός αντιπολιτευόμενος δημοσιογράφος στην Τουρκία έπεσε θύμα άγριας επίθεσης ατόμων ακροδεξιών πεποιθήσεων, έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό Halk TV στην Κωνσταντινούπολη, όπου πήγαινε για την εκπομπή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος Λεβέντ Γκιουλτεκίν δέχτηκε επίθεση έξω από το κανάλι από 25 άτομα, τα οποία τον χτύπησαν βάναυσα και του έσπασαν τα δάχτυλα του χεριού του. Παρά τον τραυματισμό του η κατάστασή του είναι καλή και δεν κινδυνεύει.

Levent Gültekin, a Turkish journalist, was attacked hours ago by a group of some 25 people in front of his TV station. The footage: pic.twitter.com/m4gwfH4G22