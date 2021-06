Μία υπάλληλος του κυριότερου φιλοκουρδικού κόμματος της Τουρκίας, του HDP, σκοτώθηκε σήμερα Πέμπτη σε επίθεση ένοπλου άνδρα εναντίον των γραφείων του στη Σμύρνη (δυτικά), ανέφερε σήμερα το κόμμα.

"'Ενας επιτιθέμενος οπλισμένος με τουφέκι επιτέθηκε στα γραφεία μας στη Σμύρνη", ανέφερε το κόμμα σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Twitter. "Η συνάδελφός μας, Ντενίζ Ποϊράζ, σκοτώθηκε στην επίθεση αυτή".

Το γραφείο του κυβερνήτη της Σμύρνης δήλωσε πως ο δράστης της επίθεσης, "ένας υπάλληλος στον τομέα της υγείας που είχε απολυθεί", συνελήφθη.

Το HDP κατηγόρησε την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα, το AKP του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι είναι οι "υποκινητές της άγριας αυτής επίθεσης" λόγω της ρητορικής βίας εναντίον του φιλοκουρδικού κόμματος, τη λειτουργία του οποίου προσπαθούν να απαγορεύσουν μέσω της δικαιοσύνης.

"Σκότωσαν την κόρη μου", δήλωσε κλαίγοντας η μητέρα του θύματος σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Twitter το HDP, το οποίο κάλεσε σε διαδηλώσεις κατά της επίθεσης στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας είχε καθυστερήσει στα τέλη Μαρτίου την εξέταση ενός αιτήματος απαγόρευσης του HDP, το οποίο κατηγορείται για "τρομοκρατικές" δραστηριότητες, λόγω "διαδικαστικών παραλείψεων" επιστρέφοντας τον φάκελο στον εισαγγελέα για περισσότερες πληροφορίες.

'Ενα νέο κατηγορητήριο κατατέθηκε τον Ιούνιο στο Δικαστήριο που αναμένεται να το εξετάσει τις επόμενες ημέρες.

Τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στη χώρα, το HDP χαρακτήρισε "πολιτικό πραξικόπημα" το αίτημα για απαγόρευσή του.

Μαύρο πρόβατο για τον πρόεδρο Ερντογάν, το HDP αποτελεί αντικείμενο αδυσώπητης καταστολής από το 2016, τη χρονιά που ο χαρισματικός ηγέτης του, Σελαχατίν Ντεμιρτάς, φυλακίστηκε παρά τις ευρωπαϊκές διαμαρτυρίες.

Στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται ο συλληφθείς, ενώ στις άλλες μέλη του HDP που διαμαρτύρονται.

Ο αρχηγός του τουρκικού κράτους κατηγορεί τακτικά το HDP ότι είναι η "πολιτική βιτρίνα" του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Άγκυρα και τους δυτικούς συμμάχους της και πραγματοποιεί από το 1984 αντάρτικο εναντίον του τουρκικού κράτους στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι επικρίσεις εναντίον του HDP διπλασιάστηκαν σε ένταση μετά την αποτυχημένη τουρκική στρατιωτική επέμβαση για την διάσωση 13 ομήρων που είχε συλλάβει το PKK στο Ιράκ και κατέληξε με τον θάνατο όλων στα μέσα Φεβρουαρίου.

Το HDP, που απορρίπτει σθεναρά τις κατηγορίες για "τρομοκρατικές δραστηριότητες", δηλώνει πως είναι θύμα διώξεων λόγω της αντίθεσής του στον Ερντογάν.

Το αίτημα να κλείσει το HDP προκάλεσε την ανησυχία δυτικών χωρών για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, την ώρα που η Άγκυρα επιδιώκει να κατευνάσει τις εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία.

Hevala me ya ciwan Denîz Poyraz li Îzmirê ji ber provokasyonên dewletê yên li dijî partiya me, hate qetilkirin. Kujerên Denîzê diyar in. Em qebûl nakin! Em ji bîr nakin û nadin jibîrkirin! #HDPhalktır pic.twitter.com/diXKAdcLtc