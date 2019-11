Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι, έξω από εμπορικό κέντρο στο Χονγκ Κονγκ, εξαιτίας ενός διαπληκτισμού που ξέσπασε για τα πολιτικά, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Ο δράστης της επίθεσης φέρεται να ξεκίνησε καυγά με ένα γκρουπ ανθρώπων στο εμπορικό κέντρο City Plaza. Στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι από την τσάντα του και άρχισε να επιτίθεται στους ανθρώπους.

Ένα από τα θύματα της επίθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν ξαπλωμένο μέσα σε λίμνη αίματος χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ κάποιοι άλλοι έφεραν πιο ελαφριά τραύματα.

Το εξαγριωμένο πλήθος που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό περικύκλωσε τον δράστη και ξεκίνησε να τον χτυπά μέχρι που έφτασε η αστυνομία. Ένας άνθρωπος που προσπάθησε να σταματήσει τον κόσμο από την επίθεση στον δράστη βρέθηκε επίσης ανάμεσα στους τραυματίες.



