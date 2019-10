Τουλάχιστον 26 άμαχοι σκοτώθηκαν την Κυριακή στη βόρεια Συρία από τους βομβαρδισμούς και τα πυρά των τουρκικών δυνάμεων και των σύρων συμμάχων τους στην περιοχή, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην περιοχή Ρας αλ-Άιν της τουρκοσυριακής μεθορίου, τουλάχιστον δέκα πολίτες σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια επιδρομής της τουρκικής αεροπορίας, η οποία έπληξε φάλαγγα αμάχων και δημοσιογράφων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για έναν νεκρό δημοσιογράφο και έναν ακόμη βαριά τραυματισμένο δημοσιογράφο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει στοιχεία για την ταυτότητα ή την εθνικότητά τους.

«Μια τουρκική αεροπορική επιδρομή έπληξε φάλαγγα με αμάχους στη βορειοανατολική Συρία. Πολλοί δημοσιογράφοι ήταν μαζί τους και αρκετοί αναφέρονται ως σκοτωμένοι. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την ταυτότητά τους. Αυτή είναι η ομάδα της France 2 που ανακοινώνει στους συναδέλφους ότι είναι εντάξει» αναφέρει η ανταποκρίτρια των New York Times στην περιοχή Rukmini Callimachi παραθέτοντας στα αγγλικά το tweet της Stephanie Perez.

«Συρία. Βρισκόμασταν στο κονβόι κούρδων πολιτών που στόχευαν οι τουρκικές δυνάμεις ή οι σύμμαχοί τους στο Ρας αλ Άιν. Η ομάδα μας είναι καλά, αλλά ορισμένοι συνάδελφοι είναι νεκροί» τονίζει η Perez στη μαρτυρία της.

