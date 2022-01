Περισσότεροι από 20 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από την ισχυρότατη έκρηξη που συγκλόνισε την κοινότητα Απιάτε, στη δυτική Γκάνα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν ένα φορτηγό που μετέφερε εκρηκτικά στο χρυσωρυχείο Chirano συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. «Η μοτοσικλέτα μπήκε στο ρεύμα στο οποίο κινούνταν το φορτηγό και από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σπινθήρες που προκάλεσαν την έκρηξη», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Καταστροφών στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την τρομακτική έκρηξη καταστράφηκαν περίπου 500 οικήματα, ενώ οι εκτοπισμένες οικογένειες έχουν βρει προσωρινά καταφύγιο σε εκκλησίες και σχολεία γειτονικών πόλεων.

BREAKING: Truck carrying explosive materials ignites in southwest Ghana, destroying buildings and killing many people pic.twitter.com/7lYgHMvM4Q