Την επομένη του φόνου του Αφροαμερικανού George Floyd στη Μινεάπολη από τον αστυνομικό Derek Chauvin, οι καλλιτέχνες Xena Goldman, Cadex Herrera και Greta McLain ξεκίνησαν να φιλοτεχνούν στο σημείο της δολοφονίας μια τοιχογραφία, η οποία πλέον έχει γίνει τόπος προσκυνήματος.

«Ένιωσα ότι πρέπει αμέσως να δράσω», είπε, σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο Hyperallergic, η Xena Goldman που ήταν η αιχμή του δόρατος στο πρότζεκτ. «Η πλειονότητα των αστυνομικών στη Μινεάπολη δεν ζουν στην πόλη. Το να έχεις αστυνομικούς που δεν εκπροσωπούν την κοινότητα την οποία υποτίθεται ότι υπηρετούν δεν αντιπροσωπεύει ούτε εμάς ούτε αυτό που θέλουμε για την πόλη μας. Είναι απολύτως τρομερό».

All is quiet at George Floyd memorial. Dozens remain, sharing their stories. No police in sight. Looks like a good night here in Minneapolis. pic.twitter.com/iBQiQE3qxq