H Μάγια και ο Τζόναθαν μπορούν επιτέλους να χαμογελάσουν.

Η σταρ του γυναικείου ΝΒΑ Μάγια Μουρ μετά από πολλές περιπέτειες, κατάφερε να παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της που είχε καταδικαστεί σε 23 χρόνια φυλακή, ενώ ήταν αθώος.

FINDING LOVE: WNBA star Maya Moore spent the last decade helping overturn a wrongful conviction for Jonathon Irons. Now he’s free, and they’re married! @willganss has the unlikely love story. pic.twitter.com/CYNDbhFE0T