Η Κριστσίνα Τσιμανούσκαγια βρέθηκε στο Τόκιο προκειμένου να συμμετάσχει στα 200 μέτρα και στην σκυταλοδρομία 4x400, όμως η Ολυμπιακή Επιτροπή της Λευκορωσίας την απέσυρε κάνοντας λόγο για «κακή ψυχολογική κατάσταση της αθλήτριας».



Ωστόσο, η ίδια καταγγέλλει πως τα πράγματα είναι διαφορετικά, με την ακύρωση της συμμετοχής της να φέρεται να προκλήθηκε λόγω παραπόνων που έκανε για τους προπονητές της!

Η δρομέας υποστηρίζει πως μεταφέρθηκε δίχως τη θέλησή της στο αεροδρόμιο Χανέντα και αρνείται να επιστρέψει στη χώρα της, τονίζοντας ότι «υπάρχουν πιέσεις εναντίον μου. Προσπαθούν να με βγάλουν από τη χώρα χωρίς την έγκρισή μου. Ζητώ από τη ΔΟΕ να επέμβει».



Υπενθυμίζεται πως η Λευκορωσία έχει βρεθεί πολλές φορές στο προσκήνιο ελέω των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση Λουκασένκο.

