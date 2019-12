Στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας απογειώθηκε το πρώτο τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος για τη βάση στο κατεχόμενο Λευκόνοικο από το Ντάλαμαν της Τουρκίας.



Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων «Αναντολού», το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar TB2 κατευθύνθηκε προς τη βάση του κατεχόμενου Λευκονοίκου και έφτασε μετά από 5 ώρες πτήση, σύμφωνα με το sigmalive.com.

Αναφέρει ακόμη ότι «η 'ΤΔΒΚ' (όπως αποκαλεί το ψυεοδκράτος) 'ενέκρινε' αίτημα της Τουρκίας για να τοποθετηθούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Λευκονοίκου».



