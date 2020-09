Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με δύο Σκανδιναβούς βουλευτές προκειμένου να τους ευχαριστήσει που τον πρότειναν ως υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης 2021, όπως δήλωσαν σήμερα οι δύο βουλευτές.

«Πήγαινα στον στάβλο με την κόρη μου όταν ο πρόεδρος @realDonald Trump τηλεφώνησε και με ευχαρίστησε που τον πρότεινα για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», δήλωσε ο Σουηδός χριστιανοδημοκράτης βουλευτής Μάγκνους Γιάκομπσον.

I was on my way to the stable with my daughter, when President @realDonaldTrump called and thanked me for the nomination for the Nobel Peace Prize. We had a good conversation about peace in the Middle East and the Balkans. I wish the President good luck with the peace processes. pic.twitter.com/7CJynMSZAc