Μια φωτογραφία με τον ίδιο χαμογελαστό να σηκώνει και τους δύο του αντίχειρες ανήρτησε πριν από λίγο ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο Twitter πανηγυρίζοντας για την επίτευξη συμφωνίας με τις Βρυξέλλες για το Brexit.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να παραχωρήσει και έκτακτη συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσει τους Βρετανούς για τις λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz