Ένα κοφτερό σχόλιο για τη φτώχεια, τη μοναξιά και την αστεγία στις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτελεί το νέο γκράφιτι του Banksy.

Ο πιο διάσημος street artist του πλανήτη προκαλεί για ακόμη μια φορά αίσθηση, επιλέγοντας την γνωστή για το χαμηλό βιοτικό της επίπεδο βιομηχανική πόλη του Μπέρμιγχαμ.

Το γκράφιτι που δημιούργησε την Παρασκευή ο καλλιτέχνης απεικονίζει την παραδοσιακή για τη Δύση εικόνα των δύο ελαφιών που σέρνουν ένα έλκηθρο. Το κλασικό χριστουγεννιάτικο μήνυμα, υπονομεύεται από τον καλλιτέχνη, αφού στη θέση του Άγιου Βασίλη βρέθηκε ένας άστεγος oνόματι "Ράιαν" (ή πιθανότατα κάποιος ηθοποιός που υποδυόταν τον άστεγο...) ο οποίος κοιμάται σε ένα παγκάκι αντί για έλκυθρο. Ο βρετανός εικαστικός ανάρτησε μάλιστα και βίντεο στο λογαριασμό του στο Instagram.

Πάντως, τη Δευτέρα, άγνωστοι βανδάλισαν το έργο, καθώς ζωγράφισαν κόκκινες μύτες στα ελάφια... Οι φθορές αποκαταστάθηκαν, και το γκράφιτι καλύφθηκε με πλέξιγκλας για να προστατευτεί από νέους βανδαλισμούς.

Apparently, someone's already painted bright red noses onto the reindeer in #Banksy's latest street art in #Birmingham. Gosh, that didn't take long... 😳 pic.twitter.com/ftmqLSXIwi