Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία με τους 176 νεκρούς από τη συντριβή του Ουκρανικού Boeing 737, λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης.

Η συντριβή του αεροπλάνου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά την επίθεση ιρανικού πυραύλου κατά των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη χωρίς να εκπέμψει σήμα κινδύνου

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση και τον ουκρανό πρωθυπουργό, στο ουκρανικό αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 176 άνθρωποι --167 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος-- εκ των οποίων 32 αλλοδαποί.

