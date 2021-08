Χιλιάδες Αφγανοί είχαν συρρεύσει στο αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να φύγουν από τη χώρα, καθώς οι ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της Καμπούλ.

Την δραματική αυτή εξέλιξη στο Αφγανιστάν σχολίασε και ο ίδιος ο πρίγκιπας Harry, ο οποίος είχε υπηρετήσει για 10 χρόνια στον βρετανικό στρατό, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας του είχε σταλεί 2 φορές στο Αφγανιστάν.

Έτσι λοιπόν, απευθυνόμενος στους βετεράνους κι μέσω του προσωπικού του λογαριασμού του οργανισμού που έχει ιδρύσει "Invictus Games", ενθάρρυνε τους στρατιωτικούς βετεράνους να ζητήσουν υποστήριξη ο ένας από τον άλλο όσο η δυσμενής κατάσταση προχωρά.

"Αυτό που συμβαίνει στο Αφγανιστάν έχει απήχηση σε όλη την παγκόσμια κοινότητα Invictus. Πολλά από τα κράτη που λαμβάνουν μέρος και τους συναγωνιστές της οικογένειας των Invictus Games είναι δεμένοι με την κοινή εμπειρία της θητείας στο Αφγανιστάν τις τελευταίες δύο δεκαετίες και για πολλά χρόνια συναγωνιζόμαστε μαζί με την ομάδα του Αφγανιστάν στο Invictus Games. Ενθαρρύνουμε όλους όσοι βρίσκονται στο δίκτυο του Invictus - και την ευρύτερη στρατιωτική κοινότητα - να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλο και να προσφέρει υποστήριξη", έγραφε η ανακοίνωση.

On behalf of the @weareinvictus community on the unfolding events in Afghanistan: pic.twitter.com/djvQnWxekP