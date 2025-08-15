Ο Τομ Κρουζ φέρεται να προσκλήθηκε να λάβει το βραβείο Kennedy Center Honor, μαζί με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, το ροκ γκρουπ KISS και την τραγουδίστρια Γκλόρια Γκέινορ.

Ο Τραμπ, ως νέος πρόεδρος του Kennedy Center, δήλωσε ότι «απέρριψε πολλούς» υποψηφίους για τη λίστα των βραβευθέντων του 2025 λόγω των «προοδευτικών» πολιτικών τους απόψεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε τη λίστα των αστέρων που θα τιμηθούν στο 48ο Kennedy Center Honors αργότερα φέτος. Μεταξύ αυτών είναι οη ροκ μπάντα Kiss, ο ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε και η τραγουδίστρια του «I Will Survive» Γκλόρια Γκέινορ.

Ως νέος πρόεδρος του Κένεντι Σέντερ, ο Τραμπ ανακοίνωσε ο ίδιος τους τιμώμενους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε την Τετάρτη στο κέντρο.

Σε αντίθεση με την πρώτη θητεία του, όταν δεν παρευρέθηκε καν στην τελετή απονομής των τιμητικών διακρίσεων, ανακοίνωσε ότι θα τη φιλοξενήσει αργότερα φέτος και ότι είχε εμπλακεί βαθιά στη διαδικασία επιλογής.

Ωστόσο, υπάρχει ένας σταρ που δεν θα εμφανιστεί: ο Τομ Κρουζ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post, ο σταρ του κινηματογράφου αρνήθηκε το βραβείο για το σύνολο του έργου του, επικαλούμενος «το βαρύ πρόγραμμά του». Η δήλωση αυτή επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από «αρκετούς» πρώην και νυν υπαλλήλους του Κέντρου Κένεντι.

Ο Τομ Κρουζ μόλις κυκλοφόρησε την ταινία Mission: Impossible – The Final Reckoning και έχει βαρύ πρόγραμμα, κάτι που μπορεί να του δυσκολέψει τη συμμετοχή στην τελετή του Δεκεμβρίου. Ή, όπως εικάζεται, η άρνησή του μπορεί να έχει να κάνει και με άλλους λόγους, σημειώνει το Euronews.

Ο ηθοποιός δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την πολιτική του Αμερικανού προέδρου και πρόσφατα αρνήθηκε να απαντήσει σε μια ερώτηση σχετικά με τον Τραμπ, ενώ προωθούσε την τελευταία του ταινία, Mission Impossible στη Νότια Κορέα.

Θα βραβεύσει τον εαυτό του

Κατά την ανακοίνωση των φετινών τιμώμενων προσώπων του Κένεντι Σέντερ, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «περίμενε και περίμενε» να λάβει ο ίδιος το βραβείο, αλλά «ποτέ δεν κατάφερε να το πάρει».

Στη συνέχεια, πρότεινε ότι μπορεί να επιλέξει τον εαυτό του για ένα μελλοντικό βραβείο.

«Περίμενα και περίμενα και περίμενα, και είπα: «Στο διάολο, θα γίνω πρόεδρος και θα απονείμω στον εαυτό μου την τιμή»», είπε. «Του χρόνου, θα τιμήσουμε τον Τραμπ, εντάξει;».

Δήλωσε επίσης, ότι «απέρριψε πολλούς» υποψηφίους για τη λίστα των τιμώμενων λόγω των πολιτικών τους απόψεων.

«Ήταν πολύ ξύπνιοι. Είχα μερικούς ξύπνιους», τόνισε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

