Το Facebook κατέβασε το ενός λεπτού βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο επιμένει ότι νίκησε στις προεδρικές εκλογές.

Ο Τραμπ ζητεί μέσω του βίντεο από τους υποστηρικτές του -που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο- να αποχωρήσουν με ασφάλεια και να γυρίσουν σπίτια τους.

«Είστε εξαιρετικοί αλλά τώρα πρέπει να αποχωρήσετε» είπε ο Τραμπ λίγα λεπτά μετά το διάγγελμα Μπάιντεν ο οποίος τον κάλεσε να δηλώσει πίστη στο Σύνταγμα της χώρας.

Ο Τραμπ στη δήλωση του επανέλαβε ότι οι Δημοκρατικοί τους έκλεψαν τη νίκη στις εκλογές.

Statement from President Donald Trump on the anarchy going on in DCpic.twitter.com/pUcLlGS1ie