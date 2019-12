Ένα γιορτινό μήνυμα έστειλε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ μέσω Twitter, ευχαριστώντας την ιστοσελίδα NORAD που της έδωσε τη δυνατότητα να βοηθήσει τα παιδιά να εντοπίσουν που βρίσκεται ο Άη Βασίλης.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, «ανέβασε» και μια φωτογραφία που την δείχνει δίπλα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ενώ μιλά χαμογελαστή στο τηλέφωνο. Το δέντρο είναι στολισμένο με περίτεχνα στολίδια και λαμπάκια ενώ εξίσου λαμπερή είναι η Μελάνια με ένα βαθύ μπλε φόρεμα και ασημί γόβες - στιλέτο.

It's #ChristmasEve & #Santa is hard at work delivering toys to children all over the world! A wonderful tradition - thank you @NoradSanta for including me in helping the kids track Santa! pic.twitter.com/VfPpYFZB7y