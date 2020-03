Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στον πρώην Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικλ Φλιν, ο οποίος έχει παραδεχτεί την ενοχή του για ψευδορκία στο FBI αναφορικά με τις σχέσεις που είχε με την Ρωσία και πριν από την ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

So now it is reported that, after destroying his life & the life of his wonderful family (and many others also), the FBI, working in conjunction with the Justice Department, has “lost” the records of General Michael Flynn. How convenient. I am strongly considering a Full Pardon!