Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε την παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το Reuters.

Ειδικότερα ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στην Επιτροπή Δικαιοσύνης να προχωρήσει στη σύνταξη των σχετικών εγγράφων για την παραπομπή του Τραμπ.

«Οι ενέργειες του προέδρου έχουν παραβιάσει κατάφωρα το Σύνταγμα», είπε η Πελόζι στους δημοσιογράφους. Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ απειλεί συνεχώς τη δημοκρατία και «δεν μας αφήνει άλλη λύση από το να δράσουμε».

The President is a continuing threat to our democracy and leaves us no choice but to act. I am asking our Chairmen to proceed with articles of impeachment. #DefendOurDemocracy

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας, αναφορικά με πιέσεις που φέρεται να άσκησε ο ίδιος και στενοί του συνεργάτες στην κυβέρνηση της Ουκρανίας, προκειμένου να δώσει εντολή έρευνας σε βάρος του γιου του Τζο Μπάιντεν, που θεωρείται επικρατέστερος αντίπαλός του, στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί έχουν τρελαθεί - Εκλέχθηκα για να καθαρίσω το βάλτο

Νωρίτερα ο Τραμπ σε δυο αναρτήσεις του στο Twitter, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «έχουν τρελαθεί» και πως ενώ δεν έχουν στοιχεία εναντίον του αυτό μοιάζει να μην έχει σημασία.

«Συνεπώς εγώ λέω, εάν πρόκειται να με παραπέμψετε, κάντε το τώρα, γρήγορα ώστε να έχουμε μια δίκαιη δίκη στη Γερουσία, και ώστε η χώρα μας να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς».

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair....