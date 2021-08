Tην παραίτησή του ανακοίνωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, μετά τη σωρεία καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του. Η πολύκροτη υπόθεση για το κάποτε ανερχόμενο αστέρι των Δημοκρατικών που λάμβανε επαίνους για τους χειρισμούς του στην πανδημία, αφορά 11 γυναίκες.

Σύμφωνα με τον Κουόμο, που απευθύνθηκε στους πολίτες της Νέας Υόρκης, η απόφασή του θα τεθεί σε ισχύ σε 14 ημέρες.

Ο 63χρονος Κουόμο, ο οποίος υπηρετεί από το 2011 ως κυβερνήτης της τέταρτης πολυπληθέστερης πολιτείας των ΗΠΑ, έκανε την ανακοίνωση αφότου η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς δημοσίευσε στις 3 Αυγούστου τα αποτελέσματα μιας ανεξάρτητης πεντάμηνης έρευνας που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε συμπεριφορά που παραβίαζε την ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομοθεσία.

Η έρευνα, 168 σελίδων, διαπίστωσε ότι ο Κουόμο θώπευε, φιλούσε ή άφηνε σεξουαλικά υπονοούμενα σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων σημερινών και πρώην κυβερνητικών υπαλλήλων. Η Μπρίτανι Κομίσο είναι μία από τις 11 γυναίκες που αναφέρονται στην έκθεση από τη Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα, ζήτησε την τιμωρία του.



Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης αρνείται τις κατηγορίες.



