Σε ανάρτηση του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι συνομίλησε με τον Τούρκο ομόλογο του, Ταγίπ Ερντογάν για ένα περιστατικό που παραβίαζε την κατάπαυση πυρός στην βόρεια Συρία.

«Μου είπε ότι υπήρξαν λίγοι πυροβολισμοί και όλμοι που εξαλείφθηκαν γρήγορα. Θέλει παρά πολύ την κατάπαυση πυρός ή την παύση να λειτουργήσει. Ομοίως οι Κούρδοι την θέλουν και η τελική λύση να συμβεί. Κρίμα που δεν υπήρχε αυτός ο τρόπος σκέψης χρόνια πριν», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Just spoke to President @RTErdogan of Turkey. He told me there was minor sniper and mortar fire that was quickly eliminated. He very much wants the ceasefire, or pause, to work. Likewise, the Kurds want it, and the ultimate solution, to happen. Too bad there wasn’t..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2019

Και συνέχισε: «Υπάρχει καλή θέληση και από τις δύο πλευρές και μία καλή πιθανότητα για επιτυχία. Οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει το πετρελαίου και οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους έχουν εξασφαλιστεί διπλά από τους Κούρδους και την Τουρκία.

.....this thinking years ago. Instead, it was always held together with very weak bandaids, & in an artificial manner. There is good will on both sides & a really good chance for success. The U.S. has secured the Oil, & the ISIS Fighters are double secured by Kurds & Turkey.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2019

Παράλληλα αποκάλυψε ότι κάποια ευρωπαϊκά κράτη δέχθηκαν να παραλάβουν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που είναι πολίτες τους. «Ειδοποιήθηκα ότι κάποια ευρωπαϊκά κράτη είναι τώρα πρόθυμα για πρώτη φορά να πάρουν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που προήλθαν από τα κράτηση τους. Αυτά είναι καλά νέα αλλά αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει αφού εμείς τους αιχμαλωτίσαμε. Παρόλα αυτά γίνεται μεγάλη πρόοδος», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.



....I have just been notified that some European Nations are now willing, for the first time, to take the ISIS Fighters that came from their nations. This is good news, but should have been done after WE captured them. Anyway, big progress being made!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2019

